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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Авария спря влака Бургас-София малко след сливенското село Чинтулово, пътниците са блокирани

13 юни 2021 11:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74
Влак

Влакът Бургас-София аварира малко след село Чинтулово, Сливенско.

Десетки пътници са блокирани в композицията и изчакват.

Очаква се друг локомотив да дойде и да превози композицията с пътниците до Сливен.

За момента няма повече информация за причините, довели до аварията.

Източник: БГНЕС

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