Авария спря влака Бургас-София малко след сливенското село Чинтулово, пътниците са блокирани

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 74 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 74

Влакът Бургас-София аварира малко след село Чинтулово, Сливенско.

Десетки пътници са блокирани в композицията и изчакват.

Очаква се друг локомотив да дойде и да превози композицията с пътниците до Сливен.

За момента няма повече информация за причините, довели до аварията.