Техническа неизправност в пантографа на локомотива е причината за аварията на бързия влак край Сливен

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 36

Техническа неизправност в пантографа на локомотива е причината за аварията на бързия влак край Сливен, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Това доведе до закъснение от малко повече от два часа.

Изпратен е бил помощен локомотив, който е изтеглил композицията до гара Сливен.

С подменен локомотив влакът е продължил своето пътуване със 125 минути закъснение.