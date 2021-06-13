Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Техническа неизправност в пантографа на локомотива е причината за аварията на бързия влак край Сливен

13 юни 2021 20:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 36
Влак - снимката е илюстративна

Техническа неизправност в пантографа на локомотива е причината за аварията на бързия влак край Сливен, съобщиха от пресцентъра на БДЖ. Това доведе до закъснение от малко повече от два часа.

Изпратен е бил помощен локомотив, който е изтеглил композицията до гара Сливен.

С подменен локомотив влакът е продължил своето пътуване със 125 минути закъснение.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 