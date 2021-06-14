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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 14.06.2021
No. Дата Длъжност Образование
662 20.4.2021 чистач основно
663 20.4.2021 камериерка основно
750 10.5.2021 работник товаро-разтоварна дейност основно
751 10.5.2021 продавач- консултант средно
759 11.5.2021 камериер/ка основно
760 11.5.2021 главен счетоводител висше
761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно
762 11.5.2021 помощник кухня основно
763 11.5.2021 готвач средно
765 11.5.2021 работник кухня основно
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор производство на тестени изделия начално
782 14.5.2021 машинен оператор мебели средно
784 14.5.2021 отчетник счетоводство средно
794 18.5.2021 продавач-хранителни стоки средно
795 18.5.2021 общ работник средно
804 19.5.2021 работник производство на млечни продукти основно
813 21.5.2021 бояджия промишлени изделия основно
814 21.5.2021 монтажник, метални конструкции средно
815 21.5.2021 кофражист основно
816 21.5.2021 заварчик основно
817 21.5.2021 шофьор, тежкотоварен автомобил средно
818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно
821 25.5.2021 монтажник климатици средно
849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно
855 28.5.2021 стругар средно
860 31.5.2021 електрозаварчик средно
864 1.6.2021 навивач средно
865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно
866 1.6.2021 машинен инженер висше
867 1.6.2021 стругар средно
873 2.6.2021 дърводелец мебели средно
874 2.6.2021 инженер проектант висше
875 2.6.2021 монтажник мебели средно
876 2.6.2021 домакин средно
880 3.6.2021 шофьор лекотоварен автомобил средно, кат. С
881 3.6.2021 учител математика висше
888 4.6.2021 ЗАС висше
896 7.6.2021 работник кухня средно
897 7.6.2021 сервитьор средно
901 7.6.2021 сервитьор средно
911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше
912 8.6.2021 навивач сърми основно
913 8.6.2021 сервитьор средно
914 8.6.2021 барман средно
929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно
930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно
940 10.6.2021 сервитьор средно
942 10.6.2021 готвач средно
955 11.6.2021 готвач средно
956 11.6.2021 машинен оператор ММ машини средно