Прекъсване на водоподаването в част от кв. Даме Груев

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 33 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 33

Днес 14.06 /понеделник/ поради ремонтни работи е прекъснато водоподаването в района на СХБАЛ "Амброаз Паре" до 13.00. ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.