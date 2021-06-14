42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 7 минути, брой четения: 22

42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3 470 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 336, като активните са 12 941.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 6, Варна – 2, Велико Търново – 1, Видин – 1, Габрово – 1, Добрич – 1, Ловеч – 1, Пазарджик – 1, Перник – 2, Плевен – 1, Пловдив – 1, Сливен – 6, София (град) – 7, Стара Загора – 3, Хасково – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 93 души, а за целия период – 389 495.

В болница за лечение са настанени 2 284 души, от които 247 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 900.

Към момента общо 1 577 024 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 263.