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42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско
42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3 470 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 336, като активните са 12 941.
Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 6, Варна – 2, Велико Търново – 1, Видин – 1, Габрово – 1, Добрич – 1, Ловеч – 1, Пазарджик – 1, Перник – 2, Плевен – 1, Пловдив – 1, Сливен – 6, София (град) – 7, Стара Загора – 3, Хасково – 2.
През изминалото денонощие са били излекувани 93 души, а за целия период – 389 495.
В болница за лечение са настанени 2 284 души, от които 247 са в интензивни отделения.
2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 900.
Към момента общо 1 577 024 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 263.
Снимка: Станимир Петков