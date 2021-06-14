Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 6 от тях в Сливенско

14 юни 2021 10:30, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 7 минути, брой четения: 22
Тест за коронавирус

42 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 3 470 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 336, като активните са 12 941.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 6, Варна – 2, Велико Търново – 1, Видин – 1, Габрово – 1, Добрич – 1, Ловеч – 1, Пазарджик – 1, Перник – 2, Плевен – 1, Пловдив – 1, Сливен – 6, София (град) – 7, Стара Загора – 3, Хасково – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 93 души, а за целия период – 389 495.

В болница за лечение са настанени 2 284 души, от които 247 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 900.

Към момента общо 1 577 024 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3 263.

Снимка: Станимир Петков

« предишна


 