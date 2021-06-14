Сливен, кратки вечерни новини, 14.06.2021 г., понеделник

Туида Нюз преди 45 минути, брой четения: 55 Излъчване:преди 45 минути, брой четения: 55

Във връзка с извършване на ремонтни дейности по бул. „Цар Симеон“ – прилежащото южно платно към общинския пазар, е въведена временна организация на движението в посока кръстовището при бул. „Братя Миладинови“.

„Opera Lirica“ – Концерт с участието на солисти-лауреати на „Sofia Opera Performing“ ще изнесе Сливенският симфоничен оркестър на 24 юни.

Бюрото по труда в Сливен организира на 15 юни трудова борса с участието на работодатели от града и туристически фирми.

10 са новорегистрираните случаи на Covid-19 в община Сливен за периода 7-13 юни.

През последното денонощие в Сливен и областта има регистрирани шестима заразени с коронавирусна инфекция.

В периода от 14.06.2021г. до 30.06.2021г. в област Сливен ще има зелени коридори за поставяне на ваксина срещу коронавирус.

На 15 юни в сливенската галерия „Май“ ще бъде открита обща изложба на СБХ-Казанлък.