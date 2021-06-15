Прекъсване водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе"

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 24

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.06.2021г.(вторник) от 09:00ч. до 12:00ч. поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.