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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе"

15 юни 2021 08:03, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 24
"ВиК"- Сливен

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че днес 15.06.2021г.(вторник) от 09:00ч. до 12:00ч. поради авария е прекъснато водоподаването в района на ул."Самуиловско шосе".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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