Трудова борса в град Сливен

Бюро по труда-Сливен преди 40 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 19

На 15.06.2021г. от 10:30 часа във „Военен клуб” Сливен /Сградата на ДНА, бул. „Цар Освободител” №5/, Дирекция „Бюро по труда” Сливен организира трудова борса с участието на работодатели от град Сливен и туристически фирми от Черноморието за подбор на персонал във връзка с обявени свободни работни места.