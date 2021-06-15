Прекъсване водоподаването в района на Автогара Сливени и Кауфланд-център

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 31 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 15.06.2021г.(вторник) до 16:00 е прекъснато водоподаването в района на Автогара Сливен и Кауфланд-център.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.