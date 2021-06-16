161 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско

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161 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 13 200 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 654, като активните са 11 751.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 8, Бургас – 5, Варна – 5, Велико Търново – 1, Видин – 6, Враца – 1, Габрово – 3, Добрич – 8, Кърджали – 5, Кюстендил – 1, Ловеч – 3, Монтана – 3, Пазарджик – 2, Перник – 4, Плевен – 2, Пловдив – 20, Разград – 3, Русе – 5, Сливен – 3, Смолян – 4, София – 5, София (град) – 40, Стара Загора – 10, Търговище – 5, Хасково – 2, Шумен – 4, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 583 души, а за целия период – 390 971.

В болница за лечение са настанени 2097 души, от които 241 са в интензивни отделения.

17 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 932.

Към момента общо 1 602 136 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 474.