Криминална хроника Ямбол - 17.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Информационен бюлетин 17.06.2021 г.

В РУ-Тунджа е образувано досъдебно производство срещу 40-годишен, седнал зад волана след употреба на алкохол. На 16 юни, около 06:00 часа на ул. „Дунав“ в село Роза, е спрян за проверка лек автомобил „Опел Зафира“, управляван от 40-годишен мъж. При тестването на водача за употреба на алкохол техническото средство отчело стойност над 1,2 промила. Работата по случая продължава.