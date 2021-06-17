Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Ученици от Сливен и София с общ урок по иновативен метод

17 юни 2021 16:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39
...........................................................

Общ урок проведоха учениците от СУ „Константин Константинов” – Сливен и 20-то ОУ „Тодор Минков” – София. Часът премина интерактивно, като всяко дете имаше пред себе си устройство и чрез игровизация те усвояваха учебния материал.

Урокът бе част от проект, защитен от сливенското училище по програма “Иновации в действие” на Министерство на образованието.

Децата посрещнаха тази идея с много радост и активно се включиха в играта, която освен настроение им донесе и знания.

Целта на училищното ръководство е да продължи с предоставянето на възможност на децата да се забавляват, докато учат. По този начин учебната среда става още по-привлекателна, категорични са от училището.

Източник: Радио 999

« предишнаследваща »


 