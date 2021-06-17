Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Ученици от Сливен и София с общ урок по иновативен метод
Общ урок проведоха учениците от СУ „Константин Константинов” – Сливен и 20-то ОУ „Тодор Минков” – София. Часът премина интерактивно, като всяко дете имаше пред себе си устройство и чрез игровизация те усвояваха учебния материал.
Урокът бе част от проект, защитен от сливенското училище по програма “Иновации в действие” на Министерство на образованието.
Децата посрещнаха тази идея с много радост и активно се включиха в играта, която освен настроение им донесе и знания.
Целта на училищното ръководство е да продължи с предоставянето на възможност на децата да се забавляват, докато учат. По този начин учебната среда става още по-привлекателна, категорични са от училището.
Източник: Радио 999