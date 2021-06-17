Ученици от Сливен и София с общ урок по иновативен метод

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 39 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 39

Общ урок проведоха учениците от СУ „Константин Константинов” – Сливен и 20-то ОУ „Тодор Минков” – София. Часът премина интерактивно, като всяко дете имаше пред себе си устройство и чрез игровизация те усвояваха учебния материал.

Урокът бе част от проект, защитен от сливенското училище по програма “Иновации в действие” на Министерство на образованието.

Децата посрещнаха тази идея с много радост и активно се включиха в играта, която освен настроение им донесе и знания.

Целта на училищното ръководство е да продължи с предоставянето на възможност на децата да се забавляват, докато учат. По този начин учебната среда става още по-привлекателна, категорични са от училището.