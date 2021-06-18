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В спортен комплекс „НИКА“, гр. Сливен ще се проведе футболният турнир на малки вратички „GOCHEVI CUP - 2021“

18 юни 2021 14:01, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 ден, брой четения: 61
Футбол

На 19.06.2021г. и 20.06.2021г. в спортен комплекс „НИКА“, гр. Сливен ще се проведе футболният турнир на малки вратички „GOCHEVI CUP - 2021“

Бихме искали да Ви поканим да отбележите турнира, като по този начин съдействате за популяризирането на спорта в град Сливен.

В първият етап ще вземат участие деца до 8 години, като ще присъстват отбори от градовете Сливен и Стара Загора. Във вторият етап ще участват аматьорски мъжки отбори.

Организатор и домакин на турнира е ФК „НИКА“, а генералният спонсор Gochevi&Co e предвидил награди за най-малките и купи за победителите.

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