105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 51 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 51

105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 771 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 964, като активните са 10 205.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 3, Варна – 5, Велико Търново – 6, Видин – 3, Враца – 3, Габрово – 3, Добрич – 5, Кърджали – 6, Кюстендил – 2, Монтана – 1, Пазарджик – 4, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 10, Русе – 4, Силистра – 3, Сливен – 1, Смолян – 6, София – 2, София (град) – 20, Стара Загора – 1, Хасково – 2, Шумен – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 320 души, а за целия период – 392 772.

В болница за лечение са настанени 1752 души, от които 208 са в интензивни отделения.

7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 987.

Към момента общо 1 653 186 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 249.