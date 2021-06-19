Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях е в Сливенско

19 юни 2021 09:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 51
Тест за коронавирус

105 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 771 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 420 964, като активните са 10 205.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 6, Бургас – 3, Варна – 5, Велико Търново – 6, Видин – 3, Враца – 3, Габрово – 3, Добрич – 5, Кърджали – 6, Кюстендил – 2, Монтана – 1, Пазарджик – 4, Перник – 3, Плевен – 2, Пловдив – 10, Русе – 4, Силистра – 3, Сливен – 1, Смолян – 6, София – 2, София (град) – 20, Стара Загора – 1, Хасково – 2, Шумен – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 320 души, а за целия период – 392 772.

В болница за лечение са настанени 1752 души, от които 208 са в интензивни отделения.

7 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 987.

Към момента общо 1 653 186 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 15 249.

Снимка: Станимир Петков

« предишнаследваща »


 