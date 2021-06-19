Състоянието на патриарх Неофит се подобрява

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 69 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 69

Българският патриарх Неофит е в по-добро здравословно състояние. Това потвърди за NOVA Ловчанският митрополит Гавриил.

Главата на православната църква беше приет в неврологичното отделение на "Токуда" преди два дни.

От Светият синод тогава обявиха, че ще му бъдат направени изследвания, а патриарх Неофит благодари на всички за вниманието и молитвите.