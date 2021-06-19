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Състоянието на патриарх Неофит се подобрява

19 юни 2021 15:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 ден, брой четения: 69
Патриарх Неофит

Българският патриарх Неофит е в по-добро здравословно състояние. Това потвърди за NOVA Ловчанският митрополит Гавриил.

Главата на православната църква беше приет в неврологичното отделение на "Токуда" преди два дни.

От Светият синод тогава обявиха, че ще му бъдат направени изследвания, а патриарх Неофит благодари на всички за вниманието и молитвите.

Източник: NOVA

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