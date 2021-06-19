Лошото време спря издирването на черната кутия на падналия МиГ-29

Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 часа, брой четения: 70 Излъчване:преди 17 часа, брой четения: 70

Заради лошите метеорологични условия временно е прекратена операцията по издирването на черната кутия на изтребителя МиГ-29, който се разби в морето край Шабла.

Когато времето позволи операцията по издирването на черната кутия ще бъде възобновена, съобщиха от Министерството на отбраната за БНТ.

До момента беше установено, че самолетът е паднал на 18 километра навътре в морето от нос Шабла. На голяма дълбочина бяха открити части от колесника и от двигателя.

Специалисти на борда на минния ловец "Цибър" обследваха района с помощта на дистанционно управляеми апарати за подводен оглед.