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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лошото време спря издирването на черната кутия на падналия МиГ-29

19 юни 2021 18:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 17 часа, брой четения: 70
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Заради лошите метеорологични условия временно е прекратена операцията по издирването на черната кутия на изтребителя МиГ-29, който се разби в морето край Шабла.

Когато времето позволи операцията по издирването на черната кутия ще бъде възобновена, съобщиха от Министерството на отбраната за БНТ.

До момента беше установено, че самолетът е паднал на 18 километра навътре в морето от нос Шабла. На голяма дълбочина бяха открити части от колесника и от двигателя.

Специалисти на борда на минния ловец "Цибър" обследваха района с помощта на дистанционно управляеми апарати за подводен оглед.

Източник: БНТ

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