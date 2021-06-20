Без заразени с коронавирус в Сливенско през последното денонощие, за България те са 41

Клуб на инвалидите-Сливен преди 18 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 18 минути, брой четения: 34

41 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 8438 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 005, като активните са 10 207.

Новите случаи, разпределени по области: Бургас – 6, Варна – 2, Видин – 1, Враца – 2, Добрич – 1, Кюстендил – 2, Перник – 1, Плевен – 2, Пловдив – 7, Русе – 2, София (град) – 15.

През изминалото денонощие са били излекувани 37 души, а за целия период – 392 809.

В болница за лечение са настанени 1746 души, от които 207 са в интензивни отделения.

2 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 17 989.

Към момента общо 1 657 042 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 3857.