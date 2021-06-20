В неделя облачно и дъждовно, на места ще прегърми

Клуб на инвалидите-Сливен преди 3 часа, брой четения: 76 Излъчване:преди 3 часа, брой четения: 76

Днес облачността ще е по-често значителна, около и след обяд – купеста и купесто-дъждовна и на много места ще превали и прегърми. Повече слънце ще има преди обяд над Западна България. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22° и 27°, в София около 23°. Това е прогнозата на НИМХ.

В планините облачността ще е предимно значителна. Ще има валежи и гръмотевици. Ще духа умерен до силен северен вятър. Максималната температура на 1200 метра ще бъде около 18°, на 2000 метра – около 12°.

Над Черноморието облачността ще е значителна, с валежи от дъжд, след обяд и с гръмотевици. Ще духа слаб север-северозападен вятър. Максимални температури 21-23°. Температурата на морската вода е 19-21°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В Сливен преди обяд ще има променлива облачност, до слънчево. Около и след обяд ще се заоблачи и превали краткотраен дъжд. Минималната температура ще е 17°, а максималната 25°.