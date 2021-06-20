Прекъсване на водоподаването в с. Глуфишево

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 29 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 29

Днес 20.06 /неделя/ поради авария е прекъснато водоподаването в с. Глуфишево до 14.00ч. ВиК-Сливен се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.