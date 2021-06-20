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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 21.06-27.06.2021 г.

20 юни 2021 09:40, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 44
Кауфланд Сливен

Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 21 до 27 юни 2021 г.?

 

Шуменско светло пиво – 1,79 лв. за 2 литра

Филе „Елена“ обвито в чубрица и черен пипер – 20,99 лв. за кг.

Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,29 лв. за кг.

Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,99 лв. за 230 грама

Варено-пушена свинска флейка – 7,99 лв. за кг.

Кашкавал от краве мляко – 11,99 лв. за кг.

Домати клас 1 – 1,69 лв. за кг.

Маслиново олио „Aleas“ – 9,99 лв. за 1 литър

Лютеница ретро, апетитка или домашна – 1,69 лв. за 550 грама

Бял боб или нахут – 1,69 лв. за 570 грама

Ананас клас 1 – 2,99 лв. за брой

Праскови клас 1 – 1,89 лв. за кг.

Пъпеш „Галия“ клас 1 – 1,59 лв. за кг.

Биоябълки „Червена превъзходна“ клас 1 – 2,49 лв. за 4 броя в опаковка

Български малини клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка

Сливи клас 1 – 2,99 лв. за кг.

Патладжани клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Салата „Айсберг“ – 1,29 лв. за брой

Чушка „Сиврия“ клас 1 – 1,99 лв. за кг.

Сладки картофи клас 1 – 2,99 лв. за кг.

Биокартофи клас 1 – 2,49 лв. за кг.

 

За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/

Снимка: Станимир Петков

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