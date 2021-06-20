Sliven online
Начало
Категории новини
Други категоризации
Новинарски сайтове
- Аве Сливен
- Агенция Седмица
- Агенция Сливен
- Наблюдател
- Сливен Медия
- Сливен Пост
- Сливен Прес
- СливенИнфо
- Сливенски новини
Други източници на новини
Източници на новини
- Бюро по труда-Сливен
- ВиК-Сливен
- ДГ "Детски рай"
- ДейтаМплант
- Динамо АД
- Клуб на инвалидите-Сливен
- МБАЛ "Д-р Ив.Селимински"
- МКБППМН Сливен
- Мед. център Миркович
- Митрополия Сливен
- ОУ "Е. Багряна" (XII)
- ОУ "П. Хитов" (VII)
- ОбСНВ, ПИЦ-Сливен
- Област Сливен
- Община Сливен
- Общински съвет - Сливен
- Обяви за работа – Сливен
- ПГ по Механотехника
- ПГПЗЕ "Захарий Стоянов"
- ПП "ГЕРБ"-Сливен
- ППЗЦ - Сливен
- ПХГ "Дамян Дамянов"
- РЦИР
- Регион.Ист.Музей-Сливен
- СБР - Котел
- СУ "Й. Йовков" (X)
- Сливен НЕТ
- Сп. "Текстил и облекло"
- Спортно у-ще "Д. Рохов"
- ТПП-Сливен
- Топлофикация-Сливен
- Туида Нюз
- ЮТРЛВК - Сливен
Търсене
Преводач
RSS
Сливен. Новини от източника. Последни новини
Рубрика "ИЗГОДНО" пазаруване от Kaufland - 21.06-27.06.2021 г.
Какво можете да купите от магазин Кауфланд в периода от 21 до 27 юни 2021 г.?
Шуменско светло пиво – 1,79 лв. за 2 литра
Филе „Елена“ обвито в чубрица и черен пипер – 20,99 лв. за кг.
Свинско каре без кост, цяло парче от нашата витрина – 6,29 лв. за кг.
Шпеков салам „Орехите“ различни видове – 3,99 лв. за 230 грама
Варено-пушена свинска флейка – 7,99 лв. за кг.
Кашкавал от краве мляко – 11,99 лв. за кг.
Домати клас 1 – 1,69 лв. за кг.
Маслиново олио „Aleas“ – 9,99 лв. за 1 литър
Лютеница ретро, апетитка или домашна – 1,69 лв. за 550 грама
Бял боб или нахут – 1,69 лв. за 570 грама
Ананас клас 1 – 2,99 лв. за брой
Праскови клас 1 – 1,89 лв. за кг.
Пъпеш „Галия“ клас 1 – 1,59 лв. за кг.
Биоябълки „Червена превъзходна“ клас 1 – 2,49 лв. за 4 броя в опаковка
Български малини клас 1 – 1,99 лв. за 125 грама в опаковка
Сливи клас 1 – 2,99 лв. за кг.
Патладжани клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Салата „Айсберг“ – 1,29 лв. за брой
Чушка „Сиврия“ клас 1 – 1,99 лв. за кг.
Сладки картофи клас 1 – 2,99 лв. за кг.
Биокартофи клас 1 – 2,49 лв. за кг.
За повече информация от понеделник на страницата на Кауфланд: https://www.kaufland.bg/
Снимка: Станимир Петков