Юлиян, Юлиана и Юлий празнуват днес

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 23

На 21 юни църквата почита паметта на Св. Мъченик Юлиан Тарсийски. Майка му била усърдна християнка и рано внушила на единствения си син любов към Господ. Когато настанало гонението против християните при император Диоклетиан, Юлиан бил задържан под стража.

Жестоките изтезания обаче не го отказали от вярата. След всички мъчения Юлиан бил хвърлен в морето заедно с майка си.

Повод да почерпят имат Юлиян, Юлиана и Юлий.