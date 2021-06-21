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Юлиян, Юлиана и Юлий празнуват днес

21 юни 2021 08:56, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 23
Честит имен ден!

На 21 юни църквата почита паметта на Св. Мъченик Юлиан Тарсийски. Майка му била усърдна християнка и рано внушила на единствения си син любов към Господ. Когато настанало гонението против християните при император Диоклетиан, Юлиан бил задържан под стража.

Жестоките изтезания обаче не го отказали от вярата. След всички мъчения Юлиан бил хвърлен в морето заедно с майка си.

Повод да почерпят имат Юлиян, Юлиана и Юлий.

Източник: kibik.bg
Снимка: Станимир Петков

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