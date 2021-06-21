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Сливен. Новини от източника. Последни новини

СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.06.2021

21 юни 2021 11:21, Галина Димова (ДБТ - Сливен)
Излъчване: Бюро по труда-Сливен преди 3 часа, брой четения: 91

No. Дата Длъжност Образование

759 11.5.2021 камериер/ка основно 30.6.2021

761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно 1.7.2021

762 11.5.2021 помощник кухня основно 1.7.2021

763 11.5.2021 готвач средно 1.7.2021

765 11.5.2021 работник кухня основно 1.7.2021

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално 31.7.2021

767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално 31.7.2021

818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно 25.6.2021

821 25.5.2021 монтажник климатици средно 25.6.2021

849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно 25.6.2021

864 1.6.2021 навивач средно 25.6.2021

865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно 30.6.2021

866 1.6.2021 машинен инженер висше 30.6.2021

867 1.6.2021 стругар средно 30.6.2021

873 2.6.2021 дърводелец мебели средно 5.7.2021

874 2.6.2021 инженер проектант висше 5.7.2021

875 2.6.2021 монтажник мебели средно 5.7.2021

888 4.6.2021 ЗАС висше 23.7.2021

897 7.6.2021 сервитьор средно 30.6.2021

901 7.6.2021 сервитьор средно 7.7.2021

911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше 7.7.2021

912 8.6.2021 навивач сърми основно 8.7.2021

913 8.6.2021 сервитьор средно 22.6.2021

914 8.6.2021 барман средно 22.6.2021

929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно 9.7.2021

930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно 9.7.2021

940 10.6.2021 сервитьор средно 10.7.2021

942 10.6.2021 готвач средно 10.7.2021

955 11.6.2021 готвач средно 30.6.2021

956 11.6.2021 машинен оператор ММ машини средно 30.6.2021

958 14.6.2021 касиер средно 15.7.2021

959 14.6.2021 учител специална педагогика висше 25.6.2021

960 14.6.2021 помощник готвач средно 25.6.2021

965 15.6.2021 техник ел. машини средно 15.7.2021

966 15.6.2021 машинен оператор средно 15.7.2021

967 15.6.2021 портиер средно 30.6.2021

968 15.6.2021 консултант продажби средно 15.7.2021

969 15.6.2021 консултант продажби средно 15.7.2021

970 15.6.2021 камериерка средно 15.7.2021

971 15.6.2021 стругар средно 15.7.2021

972 15.6.2021 фрезист средно 15.7.2021

973 15.6.2021 заварчик средно 15.7.2021

975 15.6.2021 перач средно 15.7.2021

976 15.6.2021 гладач средно 15.7.2021

977 15.6.2021 тъкач средно 15.7.2021

978 15.6.2021 предач средно 15.7.2021

979 15.6.2021 салонен управител средно 15.7.2021

980 15.6.2021 салонен управител средно 15.7.2021

981 15.6.2021 ресторантски работник средно 15.7.2021

982 15.6.2021 ресторантски работник средно 15.7.2021

983 15.6.2021 шофьор автобус средно 21.6.2021

1014 17.6.2021 водач електрокар основно 30.6.2021

1015 17.6.2021 биолог висше 16.7.2021

1021 18.6.2021 начален учител висше 24.6.2021

1022 18.6.2021 учител математика висше 23.6.2021

1023 18.6.2021 учител БЕЛ висше 23.6.2021

1024 18.6.2021 шивач средно 16.7.2021

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