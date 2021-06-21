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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 21.06.2021
No. Дата Длъжност Образование
759 11.5.2021 камериер/ка основно 30.6.2021
761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно 1.7.2021
762 11.5.2021 помощник кухня основно 1.7.2021
763 11.5.2021 готвач средно 1.7.2021
765 11.5.2021 работник кухня основно 1.7.2021
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално 31.7.2021
767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално 31.7.2021
818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно 25.6.2021
821 25.5.2021 монтажник климатици средно 25.6.2021
849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно 25.6.2021
864 1.6.2021 навивач средно 25.6.2021
865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно 30.6.2021
866 1.6.2021 машинен инженер висше 30.6.2021
867 1.6.2021 стругар средно 30.6.2021
873 2.6.2021 дърводелец мебели средно 5.7.2021
874 2.6.2021 инженер проектант висше 5.7.2021
875 2.6.2021 монтажник мебели средно 5.7.2021
888 4.6.2021 ЗАС висше 23.7.2021
897 7.6.2021 сервитьор средно 30.6.2021
901 7.6.2021 сервитьор средно 7.7.2021
911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше 7.7.2021
912 8.6.2021 навивач сърми основно 8.7.2021
913 8.6.2021 сервитьор средно 22.6.2021
914 8.6.2021 барман средно 22.6.2021
929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно 9.7.2021
930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно 9.7.2021
940 10.6.2021 сервитьор средно 10.7.2021
942 10.6.2021 готвач средно 10.7.2021
955 11.6.2021 готвач средно 30.6.2021
956 11.6.2021 машинен оператор ММ машини средно 30.6.2021
958 14.6.2021 касиер средно 15.7.2021
959 14.6.2021 учител специална педагогика висше 25.6.2021
960 14.6.2021 помощник готвач средно 25.6.2021
965 15.6.2021 техник ел. машини средно 15.7.2021
966 15.6.2021 машинен оператор средно 15.7.2021
967 15.6.2021 портиер средно 30.6.2021
968 15.6.2021 консултант продажби средно 15.7.2021
969 15.6.2021 консултант продажби средно 15.7.2021
970 15.6.2021 камериерка средно 15.7.2021
971 15.6.2021 стругар средно 15.7.2021
972 15.6.2021 фрезист средно 15.7.2021
973 15.6.2021 заварчик средно 15.7.2021
975 15.6.2021 перач средно 15.7.2021
976 15.6.2021 гладач средно 15.7.2021
977 15.6.2021 тъкач средно 15.7.2021
978 15.6.2021 предач средно 15.7.2021
979 15.6.2021 салонен управител средно 15.7.2021
980 15.6.2021 салонен управител средно 15.7.2021
981 15.6.2021 ресторантски работник средно 15.7.2021
982 15.6.2021 ресторантски работник средно 15.7.2021
983 15.6.2021 шофьор автобус средно 21.6.2021
1014 17.6.2021 водач електрокар основно 30.6.2021
1015 17.6.2021 биолог висше 16.7.2021
1021 18.6.2021 начален учител висше 24.6.2021
1022 18.6.2021 учител математика висше 23.6.2021
1023 18.6.2021 учител БЕЛ висше 23.6.2021
1024 18.6.2021 шивач средно 16.7.2021