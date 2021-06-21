Криминална хроника Ямбол - 21.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 58 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 58

Информационен бюлетин 21.06.2021 г.

През изминалото денонощие на територията обслужвана от ОДМВР-Ямбол няма регистрирани тежки криминални престъпления и пътнотранспортни произшествия.