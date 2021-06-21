Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Вече и децата над 12 г. могат да се ваксинират срещу COVID-19 у нас

21 юни 2021 16:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31
Ваксиниране

Децата над 12-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 с ваксината на производителя Pfizer/BioNTech. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Родителите, които искат децата им да бъдат имунизирани срещу COVID-19, могат да го направят при общопрактикуващия лекар или във ваксинационен център. Имунизирането се осъществява по общия ред, като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за информирано съгласие.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

« предишнаследваща »


 