Вече и децата над 12 г. могат да се ваксинират срещу COVID-19 у нас

Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 24 минути, брой четения: 31

Децата над 12-годишна възраст могат да бъдат ваксинирани срещу COVID-19 с ваксината на производителя Pfizer/BioNTech. Това съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Родителите, които искат децата им да бъдат имунизирани срещу COVID-19, могат да го направят при общопрактикуващия лекар или във ваксинационен център. Имунизирането се осъществява по общия ред, като е необходимо единият от родителите да попълни формуляра за информирано съгласие.