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120 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 2 от тях в Сливенско

22 юни 2021 08:38, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 58
Коронавирус

120 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 16 070 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 152, като активните са 9 966.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 9, Бургас – 1, Варна – 3, Велико Търново – 4, Видин – 3, Враца – 4, Габрово – 3, Добрич – 3, Кърджали – 4, Кюстендил – 8, Ловеч – 5, Монтана – 1, Перник – 1, Плевен – 2, Пловдив – 11, Русе – 3, Сливен – 2, Смолян – 3, София – 5, София (град) – 36, Стара Загора – 5, Шумен – 1, Ямбол – 3.

През изминалото денонощие са били излекувани 370 души, а за целия период – 393 186.

В болница за лечение са настанени 1698 души, от които 200 са в интензивни отделения.

10 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 000.

Към момента общо 1 668 677 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 8505.

Снимка: Станимир Петков

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