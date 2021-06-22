15-годишно момиче от Сливен починало в областната болница, предстои проверка

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 67

15-годишно момиче от Сливен е починало в областната болница, предаде БТА, като се позова на свои източници от болницата.

Детето е било прието в детско отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" с гадене и повръщане преди дни, като в неделя то се е влошило. Извикан е бил реанимационен екип. Направени са му били различни изследвания, като последното е било именно в неделя - скенер, а при поставяне на маската в скенера, то е починало.

Патологичните изследвания ще покажат причината за смъртта, предстои проверка.