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15-годишно момиче от Сливен починало в областната болница, предстои проверка

22 юни 2021 09:07, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 67
МБАЛ "Д-р Иван Селимински" Сливен

15-годишно момиче от Сливен е починало в областната болница, предаде БТА, като се позова на свои източници от болницата.

Детето е било прието в детско отделение на МБАЛ "Д-р Иван Селимински" с гадене и повръщане преди дни, като в неделя то се е влошило. Извикан е бил реанимационен екип. Направени са му били различни изследвания, като последното е било именно в неделя - скенер, а при поставяне на маската в скенера, то е починало.

Патологичните изследвания ще покажат причината за смъртта, предстои проверка.

Източник: CROSS
Снимка: Станимир Петков

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