От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни

Клуб на инвалидите-Сливен преди 2 часа, брой четения: 54 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 54

От 22 юни се разрешават свижданията при пациенти с болничен престой над 5 дни, по преценка на лекуващия лекар относно здравословното състояние на пациента и риска от заразяване с COVID-19. Това разпореди министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров със своя заповед, издадена днес. Забраната за посещения на външни лица/свиждания в лечебни заведения не се отнася и за свижданията при пациенти в терминален стадий.

При посещенията на външни лица/свижданията в лечебни заведения се спазват всички противоепидемични мерки, включително носенето на защитни маски, като не се допуска едновременно повече от един посетител на пациент.

С пълния текст на Заповед № РД-01-515/21.06.2021 г. можете да се запознете в прикачения файл.

Файлове