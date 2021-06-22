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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Кметът Стефан Радев се срещна с игумена на Зографския манастир – архимандрит Амвросий

22 юни 2021 18:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 23
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Негово Високопреподобие схиархимандрит Амвросий - игумен на Славянобългарския манастир „Свети Великомъченик Георги Зограф“ в Света гора, Атон, подари на кмета на Сливен Стефан Радев „История славянобългарская“ – критично издание с превод и коментар. Двамата се срещнаха по време на храмовия празник на село „Крушаре, където беше отбелязана 110-та годишнина от създаването на църквата „Света Троица“. Книгата включва факсимилно издание на Зографската чернова от 1762 година на „История славянобългарская“. Издава я Зографска света обител „Света Гора Атон“, от поредицата Библиотека „Към изворите“, където се публикуват изворни текстове от манастирския архив, както и стойностни трудове върху родната и общобалканска история, основана на изворов материал.

Негово Високопреподобие подари на църквата в Крушаре копие на чудотворната икона на Св. Великомъченик, Победоносен и Чудотворец Георги, на девическия манастир „Рождество Богородично“ в село Кабиле - копие на Чудотворната Зографска икона на Пресвета Богородица, наричана „Акатистна“.

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