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Сливен. Новини от източника. Последни новини
Информационен бюлетин за пленарната сесия - 23-24 юни 2021 – Брюксел
Законодателен акт за климата: ЕП ще потвърди споразумението за неутралност по отношение на климата ЕС до 2050 г.
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-06-23/0/ep-shche-potvrdi-sporazumenieto-za-neutralnost-po-otnoshenie-na-klimata-es
ЕС ще увеличи своята цел за намаляване на емисиите до 2030 г. и ще бъде неутрален по отношение на климата до 2050 г. съгласно новия европейски законодателен акт за климата,
Политика на сближаване: 243 млрд. евро за по-зелени региони и борба с кризата
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-06-23/1/politika-na-sblizhavane-243-mlrd-evro-za-po-zeleni-reghioni-i-borba-s-krizata
За да се подкрепи възстановяването от пандемията, пленарната сесия ще приеме три фонда на ЕС, насочени към действия в областта на климата, социални програми и устойчиво градско развитие.
Европейска прокуратура: номинациите предстоят да бъдат приключени
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-06-23/2/evropeyska-prokuratura-nominatsiite-predstoiat-da-bdat-prikliucheni
Евродепутатите ще обсъдят спешната необходимост от назначаване на европейски делегирани прокурори, така че Европейската прокуратура да може да функционира ефективно.
Доклад на Комисията относно върховенството на закона за 2021 г.: евродепутатите настояват за по-амбициозен подход
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-06-23/3/doklad-na-komisiiata-otnosno-vrkhovenstvoto-na-zakona-za-2021-gh
В заключенията си от доклада за 2020 г. и преди да излезе този за 2021 г., членовете на ЕП предлагат как бъдещите доклади могат по-добре да защитават ценностите на ЕС.
Евродепутатите искат всеобщ достъп до сексуално и репродуктивно здраве в целия ЕС
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/agenda/briefing/2021-06-23/4/ep-iska-vseobshch-dostp-do-seksualno-i-reproduktivno-zdrave-v-tseliia-es
По време на дебат в сряда и гласуване в четвъртък, членовете на ЕП ще призоват държавите членки да защитават и подобряват сексуалното и репродуктивното здраве и права на жените.