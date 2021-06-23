94 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 3 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 29

94 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 11 151 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 246, като активните са 9602.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Бургас – 7, Варна – 7, Видин – 3, Враца – 3, Добрич – 1, Кърджали – 4, Кюстендил – 4, Ловеч – 5, Перник – 2, Плевен – 3, Пловдив – 6, Разград – 1, Русе – 3, Сливен – 3, Смолян – 1, София – 11, София (град) – 15, Стара Загора – 5, Хасково – 4, Ямбол – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 450 души, а за целия период – 393 636.

В болница за лечение са настанени 1650 души, от които 196 са в интензивни отделения.

8 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 008.

Към момента общо 1 681 399 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 12 733.