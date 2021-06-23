Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен-висока зона на 24.06.21г.(четвъртък)

ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 33 Излъчване:преди 2 часа, брой четения: 33

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на планов ремонт на 24.06.2021г. (четвъртък) от 09:00ч. до 17:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв.„Комлука„,кв.Звездите, кв.К. Фичето кв "Ново село", ж.к. "Сини Камъни", ж.к. "Българка", вилна зона "Дюлева река" и вилна зона "Ново село - 2".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.