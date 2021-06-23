Дискусия „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“

Туида Нюз преди 22 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 22 минути, брой четения: 6

На 25 юни 2021 г., петък, от 13.00 ч. бюрото за връзка на Европейския парламент в България съвместно с Център Европа Директно Стара Загора организират събитието, което ще се проведе с ограничен брой участници на живо в Стара Загора и ще бъде излъчвано пряко онлайн в платформата Zoom и на Фейсбук страницата на Бюрото на ЕП в България:

https://www.facebook.com/eplosofia/

По време на форума ще бъдат представени подробности за начина, по който ще функционира Фондът за справедлив преход и потенциалното му отражение върху българските въглищни региони. Основните теми на дискусията ще бъдат насочени към мерките, които предвижда Регламентът за Фонда за справедлив преход, типа инвестиции и структурни промени, които трябва да бъдат предприети от страна на държавите и регионите, за да облекчат прехода към зелена икономика и аспектите от Регламента, по които все още не е постигнато съгласие.

Събитието ще започне с панелна дискусия с участието на Манолис Кефалоянис (ЕНП, Гърция), член на Европейския парламент и докладчик по Регламента за Фонда за справедлив преход, Цветелина Пенкова (С&Д), член на Европейския парламент и на Комисията по регионално развитие, Елоди Дюран, програмен ръководител, отдел Е3, ГД „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия и Костадин Сирлещов, управляващ партньор в CMS София и ръководител отдел „Енергия и климатични промени“ за Централна и Източна Европа.

Панелната дискусия ще бъде последвана от разговор с публиката, а модератор на събитието ще бъде д-р Румяна Грозева, изпълнителен директор на Агенцията за регионално икономическо развитие в Стара Загора.

Участниците ще могат задават въпроси на живо, чрез коментари към излъчването във Фейсбук и през чата на платформата Zoom.

Регистрация за участие в онлайн дискусията може да бъде направена тук.

Допълнителна информация

Регистрация за участие в онлайн дискусията

https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RegistrationForm25062021

Предварителна програма на дискусията „Фондът за справедлив преход и българските въглищни региони“

https://www.europarl.europa.eu/bulgaria/resource/static/files/import/just_transition_fund_in_bulgaria_event/programme-just-transition-fund.pdf

Към събитието във Фейсбук

https://www.facebook.com/events/197850452236778/

Към профила на Европейския парламент в България във Фейсбук

https://www.facebook.com/eplosofia