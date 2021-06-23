Криминална хроника Ямбол - 23.06.2021 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

Информационен бюлетин 23.06.2021 г.

Бързо производство за управление на МПС след употреба на наркотици е образувано в РУ-Ямбол. На 22 юни, около 14:10 часа ул. "Преслав“ в града е спрян за проверка лек автомобил „Опел Астра”, управляван от 31-годишен местен жител. При тестване на водача за употреба на наркотични вещества, техническото средство е реагирало положително за канабис и амфетамин. Работата по случая продължава.