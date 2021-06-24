СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 24.06.2021

Бюро по труда-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

No. Дата Длъжност Образование

759 11.5.2021 камериер/ка основно

761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно

762 11.5.2021 помощник кухня основно

763 11.5.2021 готвач средно

765 11.5.2021 работник кухня основно

766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално

767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално

818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно

821 25.5.2021 монтажник климатици средно

849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно

864 1.6.2021 навивач средно

865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно

866 1.6.2021 машинен инженер висше

867 1.6.2021 стругар средно

873 2.6.2021 дърводелец мебели средно

874 2.6.2021 инженер проектант висше

875 2.6.2021 монтажник мебели средно

888 4.6.2021 ЗАС висше

897 7.6.2021 сервитьор средно

901 7.6.2021 сервитьор средно

911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше

912 8.6.2021 навивач сърми основно

929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно

930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно

940 10.6.2021 сервитьор средно

942 10.6.2021 готвач средно

955 11.6.2021 готвач средно

956 11.6.2021 машинен оператор ММ машини средно

958 14.6.2021 касиер средно

959 14.6.2021 учител специална педагогика висше

960 14.6.2021 помощник готвач средно

965 15.6.2021 техник ел. машини средно

966 15.6.2021 машинен оператор средно

967 15.6.2021 портиер средно

968 15.6.2021 консултант продажби средно

969 15.6.2021 консултант продажби средно

970 15.6.2021 камериерка средно

971 15.6.2021 стругар средно

972 15.6.2021 фрезист средно

973 15.6.2021 заварчик средно

975 15.6.2021 перач средно

976 15.6.2021 гладач средно

977 15.6.2021 тъкач средно

978 15.6.2021 предач средно

979 15.6.2021 салонен управител средно

980 15.6.2021 салонен управител средно

981 15.6.2021 ресторантски работник средно

982 15.6.2021 ресторантски работник средно

1014 17.6.2021 водач електрокар основно

1015 17.6.2021 биолог висше

1021 18.6.2021 начален учител висше

1024 18.6.2021 шивач средно

1027 21.6.2021 сервитьор средно

1035 22.6.2021 заместник управител висше

1036 22.6.2021 мениджър отдел средно

1037 22.6.2021 обслужващ магазин средно

1038 22.6.2021 ел.заварчик средно

1039 22.6.2021 машинен оператор комбиниране на влакна основно

1042 23.6.2021 ръководител информационни технологии висше

1043 23.6.2021 помощинк възпитател средно

1045 23.6.2021 домакин, касиер, ЗАС висше

1046 23.6.2021 учител по математика висше

1047 23.6.2021 учител в групи за целодневно орг. на учебния ден висше