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93 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

24 юни 2021 11:14, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 59
Коронавирус

93 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 14 382 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 339, като активните са 9456.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 3, Бургас – 2, Варна – 3, Велико Търново – 3, Видин – 2, Враца – 2, Габрово – 4, Добрич – 4, Кюстендил – 2, Ловеч – 1, Пазарджик – 1, Перник – 1, Плевен – 2, Пловдив – 9, Русе – 3, Сливен – 1, София – 7, София (град) – 39, Стара Загора – 1, Търговище – 1, Шумен – 2.

През изминалото денонощие са били излекувани 234 души, а за целия период – 393 870.

В болница за лечение са настанени 1613 души, от които 201 са в интензивни отделения.

5 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 013.

Към момента общо 1 695 298 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 13 903.

Снимка: Станимир Петков

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