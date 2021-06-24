Откриха черната кутия на разбилия се в Черно море МиГ-29

Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 16 Излъчване:преди 6 минути, брой четения: 16

Откриха черната кутия на разбилия се в Черно море изтребител МиГ-29.

Очаква се подробности да съобщи в Стара Загора от 12:30 часа служебният министър на отбраната Георги Панайотов, научи DarikNews.

Две седмици след катастрофата, при която загина майор Валентин Терзиев, военните се опитваха да локализират мястото на инцидента и да достигнат до отломките на самолета.