Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха черната кутия на разбилия се в Черно море МиГ-29

24 юни 2021 12:03, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 6 минути, брой четения: 16
...........................................................

Откриха черната кутия на разбилия се в Черно море изтребител МиГ-29.

Очаква се подробности да съобщи в Стара Загора от 12:30 часа служебният министър на отбраната Георги Панайотов, научи DarikNews.

Две седмици след катастрофата, при която загина майор Валентин Терзиев, военните се опитваха да локализират мястото на инцидента и да достигнат до отломките на самолета.

Източник: DarikNews
Снимка: БТА

« предишна


 