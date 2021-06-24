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Криминална хроника Ямбол - 24.06.2021 г.

24 юни 2021 16:11, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 24 минути, брой четения: 35
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 24.06.2021 г.

 

При предприети съвместни действия на служители на ОДМВР-Ямбол и Велико Търново е установин и задържан водач на лек автомобил, опитал да осуети полицейска проверка, блъскал неколкократно патрулен автомобил, и оказал съпротива на орган на реда. Вчера около 14:30 часа в Прохода на Републиката, малко след с. Вонеща вода, полицейски екип на РУ – В. Търново предприел проверка на паркиран в близост до пътното платно лек автомобил „БМВ“ с британска регистрация. При приближаването на униформените водачът запалил двигателя и потеглил в посока Гурково. Последвало преследване, при което многократно униформените подавали звукови и светлинни сигнали за преустановяване на движението. Шофьорът не само не изпълнил полицейското разпореждане, но и ударил многократно странично служебния автомобил, опитвайки се да го измести от пътното платно. За щастие няма пострадали, от ударите е спукана гума на полицейската кола. Незабавно лекият автомобил бил обявен за издирване в цялата страна. В издирването се включили и служители на ОДМВР - Ямбол. Малко по-късо автомобилът бил открит изоставен в района сливенското село Крушаре. В хода на оперативните действия е установена самоличността на водача - 28-годишен жител на Ямбол. При предприетите действия по задържането му в Ямбол той е оказал яростна съпротива, опитал е да избяга и да се укрие. Задържан е в близост до областния град и днес предстои предаването му на ОДМВР - В. Търново По случая е започнато следствено дело под наблюдението на Районна прокуратура – В. Търново, а в ОДМВР - Ямбол е образувано досъдебно производство за оказана съпротива на орган на реда.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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