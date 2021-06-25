62 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие, 1 от тях в Сливенско

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 51 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 51

62 нови случая на COVID-19 са били установени у нас през изминалото денонощие от направени 9 649 теста, показват данните в Единната информационна система. Общо потвърдените случаи от началото на пандемията са 421 401, като активните са 9431.

Новите случаи, разпределени по области: Благоевград – 4, Варна – 6, Велико Търново – 2, Видин – 1, Враца – 1, Габрово – 3, Добрич – 1, Кърджали – 4, Пазарджик – 1, Плевен – 2, Пловдив – 1, Сливен – 1, Смолян – 2, София (град) – 22, Стара Загора – 3, Търговище – 2, Хасково – 2, Шумен – 4.

През изминалото денонощие са били излекувани 78 души, а за целия период – 393 948.

В болница за лечение са настанени 1588 души, от които 201 са в интензивни отделения.

9 души са починали през последните 24 часа и с тях общият брой на изгубилите битката за живота си е 18 022.

Към момента общо 1 709 510 са се ваксинирали срещу COVID-19, като техният брой през изминалото денонощие е 14 241.