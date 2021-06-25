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Сливен. Новини от източника. Последни новини
СВОБОДНИ РАБОТНИ МЕСТА 25.06.2021
No. Дата Длъжност Образование
759 11.5.2021 камериер/ка основно
761 11.5.2021 камериер/ка хотел основно
762 11.5.2021 помощник кухня основно
763 11.5.2021 готвач средно
765 11.5.2021 работник кухня основно
766 11.5.2021 манипулант промишлеността начално
767 11.5.2021 машинен оператор пр-во на тестени изделия начално
818 21.5.2021 обслужващ, бензиностанция/газостанция средно
821 25.5.2021 монтажник климатици средно
849 27.5.2021 брокер недвижими имоти средно
864 1.6.2021 навивач средно
865 1.6.2021 шлосеро-монтьор средно
866 1.6.2021 машинен инженер висше
867 1.6.2021 стругар средно
873 2.6.2021 дърводелец мебели средно
874 2.6.2021 инженер проектант висше
875 2.6.2021 монтажник мебели средно
888 4.6.2021 ЗАС висше
897 7.6.2021 сервитьор средно
901 7.6.2021 сервитьор средно
911 8.6.2021 социален работник закрила на детето висше
912 8.6.2021 навивач сърми основно
929 9.6.2021 отговорник пакетаж средно
930 9.6.2021 отговорник почистване детайли средно
940 10.6.2021 сервитьор средно
942 10.6.2021 готвач средно
955 11.6.2021 готвач средно
956 11.6.2021 машинен оператор ММ машини средно
958 14.6.2021 касиер средно
959 14.6.2021 учител специална педагогика висше
960 14.6.2021 помощник готвач средно
965 15.6.2021 техник ел. машини средно
966 15.6.2021 машинен оператор средно
967 15.6.2021 портиер средно
968 15.6.2021 консултант продажби средно
969 15.6.2021 консултант продажби средно
970 15.6.2021 камериерка средно
971 15.6.2021 стругар средно
972 15.6.2021 фрезист средно
973 15.6.2021 заварчик средно
975 15.6.2021 перач средно
976 15.6.2021 гладач средно
977 15.6.2021 тъкач средно
978 15.6.2021 предач средно
979 15.6.2021 салонен управител средно
980 15.6.2021 салонен управител средно
981 15.6.2021 ресторантски работник средно
982 15.6.2021 ресторантски работник средно
1014 17.6.2021 водач електрокар основно
1015 17.6.2021 биолог висше
1024 18.6.2021 шивач средно
1027 21.6.2021 сервитьор средно
1035 22.6.2021 заместник управител висше
1036 22.6.2021 мениджър отдел средно
1037 22.6.2021 обслужващ магазин средно
1038 22.6.2021 ел.заварчик средно
1039 22.6.2021 машинен оператор комбиниране на влакна основно
1042 23.6.2021 ръководител информационни технологии висше
1043 23.6.2021 помощинк възпитател средно
1045 23.6.2021 домакин, касиер, ЗАС висше
1046 23.6.2021 учител по математика висше
1049 24.6.2021 шлосер средно
1050 24.6.2021 машинен оператор пластмасови изделия средно
1053 25.1.1900 леяр средно