Ученик от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" със стипендия от Германия

ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

На 23-24 юни 2021г. в Езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - Ловеч се проведе финалният кръг на международния ученически проект за литературни анализи и дискусии "Четящи лисици" на немски език. Нашият финалист Евгени Шахъмов от 10 д клас доказа своите умения да дискутира по проблематиката на съвременната младежка немска литература. Той бе награден за достойното си представяне и спечели пълна стипедния за езиков лагер в Германия.