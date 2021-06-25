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Ученик от ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" със стипендия от Германия

25 юни 2021 11:03, Николай Димитров (ГПЗЕ )
Излъчване: ПГПЗЕ "Захарий Стоянов" преди около 1 час, брой четения: 26
Финалист от "Четящи лисици"

На 23-24 юни 2021г. в Езикова гимназия "Екзарх Йосиф I" - Ловеч се проведе финалният кръг на международния ученически проект за литературни анализи и дискусии "Четящи лисици" на немски език. Нашият финалист Евгени Шахъмов от 10 д клас доказа своите умения да дискутира по проблематиката на съвременната младежка немска литература. Той бе награден за достойното си представяне и спечели пълна стипедния за езиков лагер в Германия.

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