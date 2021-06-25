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Почина сценаристът и актьор Иво Кръстев

25 юни 2021 12:23, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21
Свещ

Почина сценаристът и актьор Иво Кръстев. Това съобщиха негови близки във Facebook.

Поклонението ще се състои в неделя от 13:00 ч. в столичния храм "Преображение Господне".

Иво Кръстев е роден в Русе. Завършил е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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