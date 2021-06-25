Почина сценаристът и актьор Иво Кръстев

Клуб на инвалидите-Сливен преди 11 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 21

Почина сценаристът и актьор Иво Кръстев. Това съобщиха негови близки във Facebook.

Поклонението ще се състои в неделя от 13:00 ч. в столичния храм "Преображение Господне".

Иво Кръстев е роден в Русе. Завършил е НАТФИЗ "Кръстьо Сарафов".