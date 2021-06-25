26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди 44 минути, брой четения: 14 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 14

Акция на децата от 8А клас - училище ОУ "Константин Константинов" гр. Сливен, съвместно с Превантивно-информационен център, по случай 26 юни - Световен ден за борба с наркотиците. Осмокласниците са преминали обучение по Националната програма за превенция намаляне употребата на психоактивни вещества "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ".

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