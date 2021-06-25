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Сливен. Новини от източника. Последни новини

26 юни – Международен ден за борба с наркоманиите и наркотрафика

25 юни 2021 14:35, Превантивно-информационен център - Община Сливен (ОбСНВ, ПИЦ - Сливен)
Излъчване: ОбСНВ, ПИЦ-Сливен преди 44 минути, брой четения: 14
ОбСНВ, ПИЦ

Акция на децата от 8А клас - училище ОУ "Константин Константинов" гр. Сливен, съвместно с Превантивно-информационен център, по случай 26 юни - Световен ден за борба с наркотиците. Осмокласниците са преминали обучение по Националната програма за превенция намаляне употребата на психоактивни вещества "ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ".

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