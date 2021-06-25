Актуални обучения за месец юли 2021 година

РЦИР преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Център за професионално обучение към Регионален център за икономическо развитие Сливен, организира за юли 2021 г. следните обучения:

 Козметик / Масажи; Микроблейдинг; Миглопластика / Гримьор

 Маникюрист/педикюрист

 Фризьор

 Компютърна грамотност

 Оператор на компютър