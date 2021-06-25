Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Чехия Андрей Бабиш

Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 49

Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Чехия Андрей Бабиш по повод тежката буря, разразила се в югоизточните райони на страната.

„В този труден за Чешката република момент, позволете ми да изразя своите най-искрени съболезнования към близките на загиналите вследствие на природното бедствие в Чешката Република“, отбелязва българският министър-председател.

„Уверявам Ви в солидарността и подкрепата на България и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите, преодоляване на последствията и пълно заличаване на щетите от бедствието“, пише още премиерът Янев в съболезнователния адрес.