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Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Чехия Андрей Бабиш

25 юни 2021 20:32, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 49
Премиерът Стефан Янев

Министър-председателят Стефан Янев изпрати съболезнователен адрес до премиера на Чехия Андрей Бабиш по повод тежката буря, разразила се в югоизточните райони на страната.

„В този труден за Чешката република момент, позволете ми да изразя своите най-искрени съболезнования към близките на загиналите вследствие на природното бедствие в Чешката Република“, отбелязва българският министър-председател.

„Уверявам Ви в солидарността и подкрепата на България и пожелавам бързо възстановяване на пострадалите, преодоляване на последствията и пълно заличаване на щетите от бедствието“, пише още премиерът Янев в съболезнователния адрес.

Източник: МС

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