Пороен дъжд валя в Котел, наводни улици и къщи

Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 37

Пороен дъжд валя в Котел тази сутрин, наводни улици и къщи. Кметът на града Коста Каранашев съобщи за bTV, че пороят е продължил около час и е наводнил някои от къщите в ниската част от града. Пострадали хора няма, тепърва ще се оценяват щетите.

На място има пожарни, които отводняват дворове и приземни етажи.