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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Пороен дъжд валя в Котел, наводни улици и къщи

26 юни 2021 10:33, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 25 минути, брой четения: 37
Снимка от Котел

Пороен дъжд валя в Котел тази сутрин, наводни улици и къщи. Кметът на града Коста Каранашев съобщи за bTV, че пороят е продължил около час и е наводнил някои от къщите в ниската част от града. Пострадали хора няма, тепърва ще се оценяват щетите.

На място има пожарни, които отводняват дворове и приземни етажи.

Снимка: Фейсбук

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