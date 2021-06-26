Силна гръмотевична буря наводни Велико Търново тази сутрин

Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 21 Излъчване:преди 12 минути, брой четения: 21

Силна гръмотевична буря наводни Велико Търново тази сутрин, съобщи NOVA. Централната улица на града се е превърнала в река.

Огромно дърво е скъсало жици в Арбанаси.

Има информация и за наводнени търговски обекти, които се намират на приземни етажи.