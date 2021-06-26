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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Силна гръмотевична буря наводни Велико Търново тази сутрин

26 юни 2021 11:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 12 минути, брой четения: 21
Дъжд във Велико Търново

Силна гръмотевична буря наводни Велико Търново тази сутрин, съобщи NOVA. Централната улица на града се е превърнала в река.

Огромно дърво е скъсало жици в Арбанаси.

Има информация и за наводнени търговски обекти, които се намират на приземни етажи.

Източник: NOVA

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