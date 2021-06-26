Обърнати контейнери за смет и завлечени автомобили след бурята в Котел

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 22 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 22

Тази сутрин проливен дъжд валя в Котел. За пореден път е наводнена улица „Иглика”, която се намира в ниската част на града. Там са обърнати контейнери за смет, завлечени са автомобили. Дърво е паднало върху линейка до спешния център в града, пише БТА.

Екипи на общината, пожарната и ВиК обхождат града, обезводняват и работят по отстраняване на щетите.