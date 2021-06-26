Прекъсване на водоподаването в района на Сливенски минерални бани

ВиК-Сливен преди 39 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 17

Днес 26.06 /събота/ поради авария е прекъснато водоподаването на Сливенски минерални бани до 20:00ч. .. При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.