Двигател на български самолет се взриви, прелитайки над Италия

Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 40 минути, брой четения: 34

Двигател на български самолет се взриви във въздуха. Инцидентът е станал над Италия, но пилотът е успял да приземи машината, съобщава La Sicilia, предаде NOVA.

На борда е имало 42 пасажери - 34 полицаи и 8 мигранти.

Няколко екипа на пожарната са се включили в акцията по гасенето.

Дестинацията на полета е била летище „Фиумичино” в Рим. След инцидента компанията е изпратила друг самолет, който е излетял през нощта и вече е кацнал в италианската столица.