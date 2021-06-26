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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Двигател на български самолет се взриви, прелитайки над Италия

26 юни 2021 16:55, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 40 минути, брой четения: 34
Самолет

Двигател на български самолет се взриви във въздуха. Инцидентът е станал над Италия, но пилотът е успял да приземи машината, съобщава La Sicilia, предаде NOVA.

На борда е имало 42 пасажери - 34 полицаи и 8 мигранти.

Няколко екипа на пожарната са се включили в акцията по гасенето.

Дестинацията на полета е била летище „Фиумичино” в Рим. След инцидента компанията е изпратила друг самолет, който е излетял през нощта и вече е кацнал в италианската столица.

Източник: https://dariknews.bg/
Снимка: pixabay.com

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