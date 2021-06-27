Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Лятно училище по плуване в Ямбол през юли

27 юни 2021 17:17, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 35
Снимката е илюстративна

БЧК организира Лятно училище по плуване в Ямбол. Заниманията ще започнат в началото на юли, а в тях ще участват деца на възраст от 7 до 11 години.

Интересът към плувното училище е изключително голям през това лято и за разлика от друга година ще се сформират не две, а три групи от по 12 деца, уточни Добриела Праматарова от Българския червен кръст в Ямбол:

"Децата трябва да са здрави и доказателство за това ще бъде медицинската бележка от личен лекар за това, че детето няма заболявания, за които плуването е противопоказно, независимо, че аз дори не мога да се сетя дали има такива заболявания".

Лятното плувно училище ще започне на 5-ти юли на басейна на гимназия "Васил Левски", като заниманията ще се провеждат всеки делничен ден до края на месеца.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишна


 