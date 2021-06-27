Лятно училище по плуване в Ямбол през юли

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 35

БЧК организира Лятно училище по плуване в Ямбол. Заниманията ще започнат в началото на юли, а в тях ще участват деца на възраст от 7 до 11 години.

Интересът към плувното училище е изключително голям през това лято и за разлика от друга година ще се сформират не две, а три групи от по 12 деца, уточни Добриела Праматарова от Българския червен кръст в Ямбол:

"Децата трябва да са здрави и доказателство за това ще бъде медицинската бележка от личен лекар за това, че детето няма заболявания, за които плуването е противопоказно, независимо, че аз дори не мога да се сетя дали има такива заболявания".

Лятното плувно училище ще започне на 5-ти юли на басейна на гимназия "Васил Левски", като заниманията ще се провеждат всеки делничен ден до края на месеца.